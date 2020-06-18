Названы технические вузы России с самыми высокими доходами выпускников

https://static.news.ru/photo/1f2a60d6-b13c-11ea-818e-fa163e074e61_660.jpg Фото: mipt.ru

Исследовательский центр Superjob представил перечень технических вузов России, чьи выпускники, работающие в IT-отрасли, получают наибольшие зарплаты. Для составления рейтинга сравнивался средний уровень доходов молодых специалистов 2014–2019 годов выпуска.

Лидером списка стал Московский физико-технический институт (национальный исследовательский университет). Его выпускники получают в среднем 180 000 рублей в месяц. Второе место с зарплатой в 160 тысяч разделили специалисты Московского государственного технического университета имени Н.Э. Баумана и Национального исследовательского университета ИТМО. Третья строчка у выпускников Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова (155 тысяч).

Четвертое место занял Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ» (150 тысяч), пятое — Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» с зарплатой в 145 тысяч рублей, сообщается на сайте издания.

В топ-10 также вошли Новосибирский национальный исследовательский государственный университет (140 тысяч), Санкт-Петербургский государственный университет (135 тысяч), Национальный исследовательский университет «МЭИ» (125 тысяч), Национальный исследовательский технологический университет «МИСиС» (120 тысяч) и Московский авиационный институт (национальный исследовательский университет) с зарплатой в 115 тысяч рублей.

Ранее агентство RAEX опубликовало список ста лучших вузов России, большинство из них находятся в Москве (31 учебное заведение) и Санкт-Петербурге (11). Ещё по пять университетов из топа находятся в Томской и Московской областях. Лидерами рейтинга стали Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова, Московский физико-технический институт и Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ». За ними следуют СПбГУ, НИУ ВШЭ и МГИМО, писал NEWS.ru.