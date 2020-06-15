Опубликован рейтинг лучших вузов России

Агентство RAEX опубликовало список ста лучших вузов России, большинство из них находятся в Москве (31 учебное заведение) и Санкт-Петербурге (11). Ещё по пять университетов из топа находятся в Томской и Московской областях.
Лидерами рейтинга стали Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова, Московский физико-технический институт и Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ». За ними следуют СПбГУ, НИУ ВШЭ и МГИМО.
При подготовке рейтинга агентство использовало 42 показателя, в том числе результаты опросов свыше 60 тысяч респондентов: представителей академических и научных кругов, студентов и выпускников, работодателей. Кроме того, учитывались научные публикации, индексируемые в зарубежных наукометрических базах, и связь вуза с рынком труда.
По словам генерального директора RAEX Дмитрия Гришанкова, в современных условиях каждый университет, претендующий на глобальную конкурентоспособность, также должен обладать мощными интернет-ресурсами и технологиями.
Как
Как писал NEWS.ru ранее, глава Минобрнауки заявил, что медицинские специальности должны стать наиболее популярными у абитуриентов в 2020 году. Другим перспективным направлением министр назвал сферу IT.
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