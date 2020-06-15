Опубликован рейтинг лучших вузов России

https://static.news.ru/photo/c6c82abc-afa2-11ea-8e8f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Агентство RAEX опубликовало список ста лучших вузов России, большинство из них находятся в Москве (31 учебное заведение) и Санкт-Петербурге (11). Ещё по пять университетов из топа находятся в Томской и Московской областях.

Лидерами рейтинга стали Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова, Московский физико-технический институт и Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ». За ними следуют СПбГУ, НИУ ВШЭ и МГИМО.

При подготовке рейтинга агентство использовало 42 показателя, в том числе результаты опросов свыше 60 тысяч респондентов: представителей академических и научных кругов, студентов и выпускников, работодателей. Кроме того, учитывались научные публикации, индексируемые в зарубежных наукометрических базах, и связь вуза с рынком труда.

По словам генерального директора RAEX Дмитрия Гришанкова, в современных условиях каждый университет, претендующий на глобальную конкурентоспособность, также должен обладать мощными интернет-ресурсами и технологиями.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу агентства, улучшили свои позиции Московский государственный технический университет имени Н. Э. Баумана (переместился с 8-го места на 7-е), Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого (с 9-го на 8-е), Российская академия народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ (с 11-го на 10-е), Университет ИТМО (с 14-го на 13-е), Финансовый университет (с 14-го на 15-е), РЭУ им. Г. В. Плеханова (с 18-го на 16-е), а также Московский авиационный институт (с 25-го на 23-е).

Как писал NEWS.ru ранее, глава Минобрнауки заявил, что медицинские специальности должны стать наиболее популярными у абитуриентов в 2020 году. Другим перспективным направлением министр назвал сферу IT.