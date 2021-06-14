Названы субъекты РФ с самыми состоятельными семьями

https://static.news.ru/photo/f86e0a7c-cd61-11eb-ac89-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Ямало-Ненецкий автономный округ остаётся бессменным лидером рейтинга по уровню благосостояния семей в российских регионах. Об этом говорит исследование РИА Новости по итогам 2020 года.

Аналитики рассчитали уровень благосостояния семей по потенциально возможному остатку денежных средств семьи с двумя работающими (со средней для региона зарплатой) после минимальных расходов. Выяснилось, что в семье с двумя работающими родителями и двумя детьми эта цифра составляет 41,9 тысячи рублей.

При этом в Ямало-Ненецком автономном округе потенциальный остаток составил 105,4 тысячи рублей. Далее идут Сахалинская область (75,3 тысячи) и Москва (73,4 тысячи). Следом за ними в рейтинге расположились Чукотский автономный округ (68,1 тысячи) и Магаданская область (65 тысяч).

Наихудшие показатели оказались у Алтайского края (9,8 тысячи), Псковской области (7,8 тысячи), Чечни (5,8 тысячи), Ивановской области (4,9 тысячи) и Кабардино-Балкарии (2,4 тысячи рублей).

Ранее стало известно, что порядка 500 сверхбогатых граждан РФ владеют 40% всех финансовых активов россиян, говорится в исследовании международной консалтинговой компании Boston Consulting Group (BCG). При этом, несмотря на пандемию, состояния верхушки общества продолжают расти, а реальные располагаемые доходы большинства жителей страны падают на протяжении нескольких лет.