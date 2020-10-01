Названы страны с лучшими условиями для пенсионеров

https://static.news.ru/photo/9349b8aa-0483-11eb-982f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Исландия возглавила рейтинг лучших стран для жизни на пенсии, составленный французским инвестбанком Natixis.

Об этом сообщает агентство Bloomberg. По его данным, вторую строчку заняла Швейцария, третью — Норвегия. Четвёртое и пятое места заняли Ирландия и Нидерланды.

При составлении рейтинга авторы исследования оценили уровень благосостояния и финансовой безопасности граждан на пенсии в 44 странах. Для этого они использовали 18 различных показателей в четырёх категориях: здравоохранение, финансы, материальное благополучие и качество жизни.

Исследователи отметили, что в том числе из-за пандемии уверенность в спокойной жизни на пенсии во многих странах оказалась под угрозой. Это связано с увеличением рисков в области здравоохранения, а также в социальной, экономической и финансовой сферах, передаёт РИА Новости.

Ранее NEWS.ru писал о том, что адвокат бюро «Мусаев и партнёры» Надежда Ермолаева заявила, что в РФ возможность одновременного получения двух пенсий предусмотрена законодательством о государственном пенсионном обеспечении.