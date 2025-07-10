Стало известно, почему хотят платить надбавки пенсионерам с 70 лет Сафонов назвал выплаты с 70 лет своеобразной компенсацией расходов на лекарства

Выплата надбавок российским пенсионерам с 70 лет — это актуальная инициатива, заявил в эфире «Радио КП» профессор Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов. По его словам, это «своеобразная компенсация» трат на лекарства.

Поэтому это своеобразная компенсация за то, что человек к 80 годам достаточно большое количество хронических болезней (приобретает), и у него расходы резко возрастают именно по этому показателю, — объяснил эксперт.

Сафонов отметил, что средняя продолжительность жизни в России составляет около 72 лет. Изначально выплаты предназначались для компенсации трат на лекарства, и теперь их хотят начать выплачивать раньше, учитывая средний срок жизни в стране.

Ранее стало известно, что размер пенсионного коэффициента в России можно увеличить на 45%, если выйти на пенсию с отсрочкой в пять лет. В этом году один пенсионный коэффициент составляет 145,69 рубля.