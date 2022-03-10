Названы страны, откуда придут новые пандемии

Новые пандемии могут прийти из стран с высоким уровнем антисанитарии и плотности населения, например из Китая или Индии, считает доцент кафедры общественного здоровья и здравоохранения Курского государственного медицинского университета кандидат медицинских наук Владимир Тимошилов. По его мнению, для ликвидации возможных очагов заражения нужно создавать международные экологические миссии, пишет URA.RU.

Необходимо организовывать экологические и санитарные международные миссии. Ведь откуда приходили эбола, коронавирус, сообщения о чёрной плесени и грибковых пневмониях? Это Африка, Индия, Бангладеш, Китай — страны, где трупы вместе с мусором, например, сбрасывают в реку, — пояснил он.

Тимошилов подчеркнул, что такие миссии должны заниматься оздоровлением среды и населённых пунктов, тогда будут ликвидированы антисанитарные рынки и товары неизвестного происхождения как очаги будущих пандемий.

Вирусолог Александр Чепурнов ранее заявил, что пандемия коронавируса в России затухнет к лету 2022 года. Он считает, что люди и дальше будут болеть коронавирусом, инфекция будет циркулировать в обществе, однако столь массового характера заражения ожидать больше не стоит, если не появятся более опасные мутации COVID-19.