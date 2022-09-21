Названы способы распознать «черных риелторов» Вице-президент РГР Полторак: оплачивать услуги риелторов нужно только после оказания услуг

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Чтобы распознать «черных риелторов», перед обращением в организацию нужно прочитать отзывы о компании и проверить реквизиты юрлица, обычно у мошенников отзывы куплены, а их фирма находится не по месту регистрации, сообщил вице-президент Российской гильдии риелторов Григорий Полторак. В беседе с Pavda.Ru он также отметил, что оплачивать услуги необходимо только после оказания услуг.

Имеет смысл почитать отзывы о компании. Насторожиться, если просят сделать предоплату, потому что услуги риелторов оказываются по факту, то есть по завершению работы. Также нужно работать с компанией по договору и проверять реквизиты юрлица, читать в интернете отзывы и проверять, находится ли она по месту регистрации, — заявил Полторак.

По словам специалиста, стоит выбирать только те компании, которые были давно зарегистрированы, так как они имеют опыт и ценят свою репутацию на рынке. Кроме того, нужно зайти на сайт организации и выяснить, принадлежит ли он ей, так как многие «черные риелторы» стараются подделаться под известные бренды.

Ранее стало известно, что основной способ обмана у «чёрных риелторов» — перепродажа квартир умерших владельцев. Об этом рассказал адвокат Рамиль Гизатуллин, который защищает интересы пострадавших от мошенников.