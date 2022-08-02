Названы способы надолго избавиться от пыли в квартире INFOX: от пыли дома избавит увлажнитель воздуха и регулярная влажная уборка

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Чтобы надолго избавиться от пыли в квартире, нужно регулярно проводить влажную уборку поверхностей, на которых она скапливается чаще всего, сообщили в INFOX.ru. Эффективным также будет использование увлажнителя воздуха, пишет издание.

Необходимо нейтрализовать дополнительные источники пыли в доме, например, по максимуму избавиться от ковров в комнатах. На замену старому дверному коврику стоит приобрести качественный, с синтетическим ворсом, так как он лучше удерживает пыль и грязь, при этом важно не забывать регулярно его пылесосить.

Хозяевам домашних животных нужно чаще вычесывать питомцев, а также прикрыть лоток питомца сеточкой с отверстием. Уменьшить количество пыли поможет использование чехлов на молнии для хранения одежды и постельных принадлежностей, которые обычно лежат в шкафу стопочками.

Если не хочется часто мыть полы и протирать все поверхности в квартире влажной тряпкой, можно приобрести увлажнитель воздуха. Во время работы центрального отопления воздух становится особенно сухим, возникает статическое напряжение, притягивающее пыль. Климатический прибор сможет поддерживать влажность 40–50%, при которой бороться с пылью станет проще.

Аллерголог Ирина Ярцева рассказала, как обезопасить себя от распространенной аллергии на пыль. По ее словам, важно регулярно делать уборку, протирать поверхности от пыли, а также стирать одежду.