Названы способы эффективно провести отпуск Психолог Корнеева: эффективно отдохнуть поможет смена деятельности

Фото: shutterstock

Чтобы эффективно и продуктивно провести отпуск или выходные, важно грамотно распланировать дела, чтобы они не мешали отдыху, рассказала Lenta.ru психолог Анастасия Корнеева. По ее словам, в такие дни важно сменить вид деятельности или разнообразить ее. Кроме того, нужно избегать крайностей: вообще ничего не делать или попытаться реализовать необъятные задачи.

Люди либо впихивают в свой график необъятное, а потом становятся еще более уставшими, чем до выходных, либо не делают ничего в принципе, а затем мучаются чувством вины, — пояснила Корнеева.

Психолог рассказала, что помочь эффективно распланировать дела во время отдыха поможет «Матрица Эйзенхауэра». Для этого нужно с помощью таблицы распределить свои задачи по критериям «срочность» и «важность», а затем решить, чему именно отдать больший приоритет и выделить больше времени.

Невролог Валерий Югай ранее рассказал, что хроническая усталость является не просто симптомом, но и болезнью, которая может привести к депрессии и нарушению работы всего организма. Специалист объяснил, что такое состояние могут вызвать отрицательные эмоции, нездоровая обстановка в семье или на работе, а также несоблюдение режима дня, неправильное питание и отсутствие полноценного отдыха.