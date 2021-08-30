Россиянам рассказали, что делать при завышенных суммах в платёжках ЖКХ

Если возникают подозрения, что при оплате жилищно-коммунальных услуг в платёжке указаны завышенные суммы, необходимо обратиться в государственную жилищную инспекцию. Об этом «Радио 1» рассказала руководитель Ассоциации председателей советов многоквартирных домов Московской области Юлия Белехова.

Если в доме есть прибор учёта, но начисления в платёжках странные и не поддаются объяснению, то стоит обратиться в госжилинспекцию для проведения проверки по начислениям со стороны управляющей организации, — отмечает специалист.

Если из крана не течёт горячая вода, то плательщик имеет право на перерасчёт. Для этого необходимо составить акт и пригласить управляющую компанию. Если же организация никак не реагирует, то трое собственников квартир могут составить акт и обратиться за перерасчётом.

Также бывают случаи, когда несколько управляющих компаний отправляют квитанции собственнику одной квартиры. В этом случае имеет право начислять платежи лишь та организация, которая есть в реестре дома. Это первое, на что нужно обратить внимание, когда резко увеличивается сумма в платёжном документе, резюмирует Белехова.

Ранее директор центра ЖКХ «Народный институт» Роман Шепс рассказал, что россияне переплачивают за ЖКХ из-за неумения экономить, технических поломок в квартире и низкой энергоэффективности домов.