Эксперт рассказал, как россияне переплачивают за ЖКХ

Директор центра ЖКХ «Народный институт» Роман Шепс рассказал, в каких случаях россияне переплачивают за ЖКХ. Переплаты возникают из-за неумения экономить, технических поломок в квартире и низкой энергоэффективности домов, пишет РИА Новости.

По словам эксперта, причинами переплат являются неразумное потребление ресурсов, неумение экономить свет, воду, газ.

Наши люди к этому не приучены. Уверен, что здесь необходима просветительская работа. Например, жилищные уроки в школах, — приводит агентство слова Шепса.

Поломка оборудования тоже отражается большими суммами в квитанциях. Так, подтекающий сливной бачок унитаза может повлиять на расчётный лист. Из-за низкой энергоэффективности зданий большинство многоквартирных домов лишены возможности настраивать температуру отопления в помещениях, чтобы регулировать его потребление.

Ранее генеральный директор ПАО «Городские Инновационные Технологии» Сергей Минко рассказал, в каких случаях государство берёт на себя оплату капремонта домов. Это ряд льготников, которым положена субсидия, и не только.