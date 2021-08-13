Эксперт рассказал, в каких случаях за услуги ЖКХ платит государство

Генеральный директор ПАО «Городские Инновационные Технологии» Сергей Минко рассказал, в каких случаях государство берёт на себя оплату капремонта домов. Это ряд льготников, которым положена субсидия, и не только, приводит слова эксперта агентство ПРАЙМ.

Если доход вашей семьи на одного её члена меньше минимума, установленного регионом, то государство берёт на себя обязанность субсидирования расходов на ЖКХ, — сказал Минко.

Рассчитывать на указанную льготу также могут инвалиды, ветераны Великой Отечественной войны, участники боевых действий, ликвидаторы Чернобыльской АЭС, ветераны труда.

Размер субсидий различается в зависимости от региона проживания человека, как и требования к их получению. К тому же, если человек проживает не в собственном, а в муниципальном жилье, то оплачивать капитальный ремонт должны местные власти.

Ранее сообщалось, что экспертное сообщество ожидает изменений размеров льгот по оплате ЖКУ, в то время как в правительстве РФ обсуждают изменения принципов формирования тарифов. По мнению генерального директора ПАО «Городские Инновационные Технологии» Сергея Минко, не исключено, что для граждан, имеющих право на льготы, в частности пенсионеров, предусмотрят более низкие базовые тарифы.