Названы соцсети, в которых чаще всего «травят» россиян

https://static.news.ru/photo/bf80d21e-910a-11eb-ae16-96000091f725_660.jpg Фото: uwe umstätter/Global Look Press

Самыми «токсичными» социальными сетями в России стали ВКонтакте, Instagram и YouTube. Чаще всего кибербуллинг происходил в Центральном и Северо-Западном федеральных округах, сказано в исследовании мониторингового центра «Безопасность 2.0».

Как рассказала его руководитель Елена Сутормина в беседе с РИА Новости, в России всего 7% родителей считают травлю в соцсетях серьёзной угрозой для их ребёнка.

Уже в первом квартале 2021 года эксперты мониторингового центра зафиксировали новый рост случаев кибербуллинга, имеющих широкий общественный резонанс: количество пассивных участников-наблюдателей составляло от трёх тысяч человек, — сказала Сутормина.

Всего мониторинговый центр выявил 757 эпизодов буллинга в Сети, которые имели широкий общественный резонанс. Это 84% от суммарного количества эпизодов за 2020 год. Всего было обнаружено 897 случаев.

ВКонтакте стал самой популярной площадкой для травли (47%), Instagram — на втором месте (24%), и YouTube — на третьем (15%). Ещё 13% эпизодов обнаружено в TikTok.

Жертвами чаще становилась парни-подростки (55%), девушки же оказывались жертвами онлайн-травли в 45% случаев, уточнила Сутормина.

В России на январь этого года проживает 30,37 млн детей и подростков до 18 лет. Из них 37,9 тысячи человек стали участниками преступлений. В 2018 году преступления совершили 40,8 тысячи человек, писал ранее NEWS.ru.