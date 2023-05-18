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Названы случаи, когда нельзя общаться с бывшими

Психолог Романив посоветовала не общаться с бывшими, если в отношениях были эпизоды насилия

Продолжать общение с бывшими нельзя, если в отношениях были эпизоды физического или эмоционального насилия или неприятные моменты, такие как обман и измена, предупреждает семейный психолог Ольга Романив. Она пояснила в разговоре с «Газета.Ru», что поддерживать контакт с прошлым партнером в таких ситуациях опасно для собственного психологического состояния.

Если разрыв отношений был связан с какими-то неприятными событиями, например изменой, обманом, проявлением физического или эмоционального насилия, то продолжение общения может быть вредным для вашего эмоционального и психологического состояния, — отметила специалист.

По словам психолога, еще одним поводом разорвать все контакты являются оставшиеся чувства. Романив уточнила, что в таких ситуациях человек начинает испытывать разочарование, негативные эмоции и не может до конца избавиться от груза прошлого. Все это может помешать построить новую жизнь и новые отношения.

Кроме того, про бывшего нужно забыть, если ранее с ним было много ссор, которые заканчивались примирением. Поскольку отношения с таким человеком грозят превратиться в замкнутый круг. Романив также рекомендует отказаться от общения с бывшими, если это может разрушить новые отношения и вызывает ревность у нынешнего партнера.

Клинический психолог Станислав Самбурский ранее назвал основной причиной паталогической ревности неуверенность в себе. По его словам, ревнивцы часто считают себя хуже других и находятся в постоянном страхе, что их перестанут любить.