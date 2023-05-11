Стала известна основная причина паталогической ревности Психолог Самбурский назвал неуверенность в себе основной причиной паталогической ревности

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Паталогическая ревность, которая может привести к разрушению отношений, чаще всего является следствием неуверенности в себе, считает клинический психолог Станислав Самбурский. В беседе с «Газетой.Ru» специалист отметил, что в такой ситуации человек испытывает постоянный страх потерять партнера и его любовь. По его словам, ревнивцы часто считают себя хуже других.

Основная причина ревности — это низкая самооценка. <...> Такой человек не верит в то, что способен удержать любовь и внимание партнера. Он считает себя хуже многих и думает, что партнер может найти кого-то получше, — пояснил специалист.

По словам психолога, низкая самооценка часто является следствием пережитых травм в детском или подростковом возрасте. Кроме того, ревность может быть вызвана эгоизмом и интересом только к собственным чувства, а также проецированием своего желания изменить на партнера.

Самбурский предупредил, что часто подобное состояние может сделать человека зависимым от отношений. Он отметил, что ревнивые люди часто проверяют телефон или соцсети партнера, требуют постоянного внимания и подтверждения любви. Кроме того, они могут агрессивно реагировать или обижаться на проявление интереса к другим.

Психолог призвал доверять партнеру и не контролировать его жизнь. Он уточнил, что каждому человеку нужна свобода и личное пространство. Самбурский посоветовал поработать над самооценкой, если человек начинает осознавать разрушительный эффект своей ревности.

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