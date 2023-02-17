Названы симптомы, указывающие на пневмонию Пульмонолог Бабак: боль в боку при кашле и высокая температура указывают на пневмонию

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Врач-пульмонолог Сергей Бабак рассказал URA.RU, что резкое повышение температуры тела выше 38 градусов, озноб и боль в боку при кашле после переохлаждения или простуды свидетельствует о развитии пневмонии у человека. Эксперт добавил, что пневмония подтверждается путем исследований, а для этого используется рентгенология. Он подчеркнул, что без рентгенопризнаков поставить точный диагноз невозможно.

Пневмония не ставится на глазок. Но клинические признаки, больше всего говорящие за пневмонию, — это если у человека после переохлаждения, после простуды резко повышается температура выше 38, ознобы появляются, кашель и боль в боку при покашливании. Это пневмония, — сказал Бабак.

Он отметил, что дополнительными признаками пневмонии являются усталость, вялость и, так называемый, интоксикационный синдром, когда человек много потеет из-за температуры и становится апатичным.

Врач Евгений Машковский ранее рассказал, что эпидемия гриппа пойдет на спад после февральских праздников и завершится в марте. Эксперт уточнил, что нет никаких предпосылок того, что эпидемический сезон продлится дольше. По его словам, основной причиной распространения гриппа этой зимой стала теплая зима. Он добавил, что из-за беспечности людей, которые при температуре около нуля начинают легче одеваться, возникает переохлаждение организма и вирус продолжает циркулировать.