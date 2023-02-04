Россиянам рассказали, когда закончится эпидемия гриппа Врач Машковский: эпидемия гриппа в России завершится в марте

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Врач Евгений Машковский рассказал URA.RU, что эпидемия гриппа пойдет на спад после февральских праздников и завершится в марте. Эксперт уточнил, что нет никаких предпосылок того, что эпидемический сезон продлится дольше. По его словам, основной причиной распространения гриппа этой зимой стала теплая зима.

Предпосылок к тому, что в этом году эпидсезон продлится дольше, чем до марта, нет. Мы ожидаем снижения заболеваемости к концу февраля, особенно после длительных февральских праздников. Потому что в это время снижается количество социальных контактов, и вирус в меньшей степени распространяется, — сказал Машковский.

Он добавил, что из-за беспечности людей, которые при температуре около нуля начинают легче одеваться, возникает переохлаждение организма и вирус продолжает циркулировать.

Диетолог Светлана Бронникова ранее рассказала, что россиянам зимой не хватает витамина D, уровень которого резко падает из-за снижения солнечной активности. Эксперт добавила, что жителям России не хватает и других витаминов, дефицит которых также испытывают жители северной части Европы. Она пояснила, что речь идет о витаминах А и С, витаминах группы B, никотиновой кислоте.