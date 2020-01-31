https://static.news.ru/photo/93fa769e-43d2-11ea-b5fd-fa163e074e61_660.jpg Фото: Komsomolskaya Pravda/Russian Look/Global Look Press

Штрафы за превышение скорости в России вырастут и будут начинаться от 3 тыс. рублей. Отказ от освидетельствования обойдётся водителям в 40 тыс. рублей.

Новыми станут и санкции за перевозку детей без автокресел (5 тыс. рублей), за опасное вождение (5 тыс.) и за отсутствие ОСАГО (1 тыс.). Об этом сообщает газета «Коммерсант» со ссылкой на проекты кодекса об административных правонарушениях (КоАП).

Издание отмечает, что впервые вводится накопительная система для злостных нарушителей ПДД. Неоднократные нарушения могут привести к лишению прав на срок до полутора лет, но это может случиться после трёх и более нарушений.

Также предусмотрены штрафы за повторное в течение года управление автомобилем с чрезмерной тонировкой (3 тыс. рублей) и за управление автомобилем в состоянии опьянения, если в нём находится ребенок до 16 лет (50 тыс. и лишение прав на срок 2–3 года).

Ранее NEWS.ru сообщал, что проект нового КоАП представили общественности. Министерство юстиции России разместило документ на федеральном портале проектов нормативных правовых актов. Законопроектом предлагается ввести в действие КоАП и Процессуальный кодекс РФ об административных правонарушениях с 1 января 2021 года.