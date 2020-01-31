Штрафы за превышение скорости в России вырастут и будут начинаться от 3 тыс. рублей. Отказ от освидетельствования обойдётся водителям в 40 тыс. рублей.
Новыми станут и санкции за перевозку детей без автокресел (5 тыс. рублей), за опасное вождение (5 тыс.) и за отсутствие ОСАГО (1 тыс.). Об этом
Издание отмечает, что впервые вводится накопительная система для злостных нарушителей ПДД. Неоднократные нарушения могут привести к лишению прав на срок до полутора лет, но это может случиться после трёх и более нарушений.
Также предусмотрены штрафы за повторное в течение года управление автомобилем с чрезмерной тонировкой (3 тыс. рублей) и за управление автомобилем в состоянии опьянения, если в нём находится ребенок до 16 лет (50 тыс. и лишение прав на срок 2–3 года).
Ранее NEWS.ru сообщал, что проект нового КоАП представили общественности. Министерство юстиции России разместило документ на федеральном портале проектов нормативных правовых актов. Законопроектом предлагается ввести в действие КоАП и Процессуальный кодекс РФ об административных правонарушениях с 1 января 2021 года.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен