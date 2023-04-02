Названы шампуни, которые могут вызвать рак Онколог Самойленко: содержащие бензол сухие шампуни могут стать причиной развития рака

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Врач-онколог Игорь Самойленко рассказал РИА Новости, что сухие шампуни, содержащие бензол, способны повышать риск развития онкологических заболеваний. Эксперт подчеркнул, что использование таких средств следует ограничить. Он пояснил, что бензол очень летуч, поэтому он может способствовать появлению опухолей верхних дыхательных путей.

Бензол может вызывать разные виды опухолей, в зависимости от того, с чем контактирует. Это канцероген широкого спектра действия. Бензол очень летуч, при вдыхании он может стать причиной появления опухоли верхних дыхательных путей и легких, — сказал Самойленко.

По его словам, если бензол попал на кожу, то он может спровоцировать появление рака кожи. Он отметил, что в жидких шампунях бензол не используется, поэтому они более безопасные.

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