Названы самые востребованные среди абитуриентов факультеты

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Российские выпускники рассказали, на какие факультеты планируют поступать в текущем году.

Чаще всего абитуриенты говорили о желании изучать информационные технологии — 20% опрошенных. Вторым по популярности стад медицинский факультет (12%), а третьим — экономический (10%). За ним следуют юридический (9%) и механико-математический факультеты (7%). По 6% респондентов интересуются гуманитарными науками и иностранными языками.

Изучать физику планируют 5% абитуриентов, биологию — 4%, историю и химию по 3%, филологию и географию по 1%.

При этом 3% выпускников не будут поступать в вуз в 2020 году, но 90% из тех, кто намерен поступать в этом году, хотят попасть на бюджет, передаёт RT.

Как писал NEWS.ru, ранее президент Владимир Путин заявил, что ситуация с коронавирусом не повод для повышения цен на высшее образование. По его словам, пересмотр стоимости обучения недопустим.