Названы самые важные продукты в зимнем рационе Нутрициолог Свиридова посоветовала зимой пить больше воды и включить в рацион рыбу

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Нутрициолог Елена Свиридова рассказала «Известиям», что из-за большого количества времени, проведенного в помещениях с отоплением, людям следует пить больше воды, которая поможет организму правильно функционировать и усваивать полезные вещества. Эксперт отметила, что зимой также следует потреблять рыбу, которая является источником жирных кислот Омега-3, способствующие укреплению иммунитета. По ее словам, Омега-3 также помогает в борьбе с депрессией.

Можете выбрать любую рыбу на ваш вкус из следующего списка: лосось, семга, кета, скумбрия. Если рыба надоела, а Омега-3 восполнить хочется, можете попробовать съесть греческие орехи, льняные семечки, фасоль и чиа, — сказала Свиридова.

Специалист напомнила, что не следует забывать про фрукты, особенно про цитрусовые, которые являются источником клетчатки и флавоноидов.

Врач-эндокринолог Ольга Нечаева ранее рассказала, что организм человека не приспособлен для пассивного образа жизни и вредной пищи. Эксперт пояснила, что человеческий организм «спроектирован» под длительное движение, в противном случае механизм усвоения пищи и обмена веществ «ломается». Она добавила, что люди в попытке понять, что не так с телом, начинают сдавать дорогостоящие анализы на гормоны.