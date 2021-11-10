Названы самые снежные российские города

Аналитики сервиса «Яндекс.Погода» назвали регионы, жители которых видят первый снег раньше всех. Исследования на выявление самых снежных городов были основаны на данных метеонаблюдений за десять лет, передаёт РБК.

Раньше всех, обычно примерно во второй половине сентября, первый снег видят жители Челябинска, Екатеринбурга, Омска и Красноярска. Позже всего, в ноябре, первый снег выпадает в Волгограде и Ростове-на-Дону, — говорится в сообщении.

При этом самые снежные зимы зафиксированы в Челябинске, где общая толщина выпавших за сезон осадков в виде снега составляет в среднем 181 сантиметр. На втором месте находится Пермь с 143 сантиметрами, на третьем — Нижний Новгород, где снежный покров за сезон не превышает обычно 126 сантиметров.

А самый бесснежный регион — Ростов-на-Дону, здесь зафиксирован минимум в 46 сантиметров. Далее расположились Волгоград — 66 сантиметров, и Санкт-Петербург — 86 сантиметров.

Челябинск также является рекордсменом и по толщине выпавшего за сезон снега — зимой 2013–2014 годов она составила 240 сантиметров.

Самый снежный день зарегистрировали в Волгограде 11 декабря 2013 года, когда в городе выпал 31 сантиметр снега.

Ранее синоптик сообщил, что наступающая зима в России окажется умеренно снежной и немного мягче положенного. В некоторых регионах температура окажется существенно выше нормы.