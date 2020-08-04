Названы самые популярные виды транспорта среди туристов

https://static.news.ru/photo/ac9f0186-d65f-11ea-b875-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Треть российских путешественников будет добираться до места отдыха в этом году на самолёте. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведённого интернет-порталом.

Как сообщает Туту.ру, четверть туристов выбрала в качестве средства передвижения к месту отдыха электричку — в этом году они проведут отпуск недалеко от дома.

17% респондентов предпочли поезд, 10% — автомобиль. 9% заявили, что будут пользоваться велосипедом.

Каждый двадцатый путешественник выбрал автобус и лишь 2% будут путешествовать на корабле.

Как ранее писал NEWS.ru, российская туристическая индустрия из-за отсутствия туристов на фоне пандемии коронавируса недополучила 500 млрд рублей. Доход от туризма в прошлом году оказался сопоставимым с доходами от экспорта вооружений, некоторых цветных металлов и леса. По итогам 2019 года туризм принёс России $10,9 млрд.