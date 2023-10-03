Названы самые популярные направления для отдыха в ноябрьские праздники АТОР: чаще всего россияне бронируют ноябрьские туры в ОАЭ и Таиланд

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Спрос россиян на турпоездки в ноябрьские праздники вырос на 10–15% по сравнению с прошлым годом, сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР). Чаще всего россияне бронируют туры в ОАЭ (20–25% всех бронирований), передает ТАСС.

Спрос на туры с захватом праздничных выходных в ноябре вырос на 10–15% в сравнении с прошлым годом. Среди факторов, стимулирующих продажи — возможность либо продлить отпуск за счет праздничных дат, либо начать его раньше, а также увеличение объемов авиаперевозок, в первую очередь, на зарубежных направлениях, — отметили в АТОР.

Помимо Эмиратов, среди россиян популярны Таиланд (15–17% бронирований), Турция и Египет (по 12–15%), а также путевки по России (8–10%). В первую десятку также вошли Шри-Ланка, Куба, Мальдивы, Белоруссия и другие страны ближнего зарубежья. Внутри страны топовыми стали Сочи и другие курорты Кубани, а также Санкт-Петербург, Минеральные Воды, Калининград и маршруты Золотого кольца.

Пик бронирований ожидается в середине октября. В основном люди планируют экономный отдых продолжительностью от трех до семи дней, по данным АТОР.

Ранее глава одного из турагентств Дмитрий Мир рассказал, что в октябре самыми недорогими зарубежными направлениями для россиян стали Куба, Венесуэла и Египет. Кроме того, осенью путешественникам доступен бюджетный отдых в Иране, для посещения которого нужно оформить визу.