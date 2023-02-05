Названы самые популярные летние направления для пляжного отдыха OneTwoTrip: самым популярным направлением для пляжного отдыха летом стала Турция

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

Самым популярным направлением для пляжного отдыха летом у россиян стала Турция, передает РИА Новости со ссылкой на исследование сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip. Отмечается, что специалисты сервиса проанализировали данные бронирования авиабилетов на период с 1 мая по 30 сентября. Согласно рейтингу, на втором месте оказался Таиланд.

В Турцию уже было оформлено 22,6 процента заказов. Спрос на перелеты за год увеличился на 43 процента. На втором месте оказался Таиланд, куда забронировано 5,7 процента туров, — сказано в публикации.

На третьем месте в рейтинге OneTwoTrip оказались Сейшельские острова, куда было оформлено 5,5 процента заказов.

Вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Юрий Барзыкин ранее заявил, что самым популярным направлением у россиян на февральские праздники стало черноморское побережье. Он отметил, что чаще всего для отдыха на берегу моря выбирают Сочи. Также пользуются спросом Москва, Подмосковье, Карелия и Санкт-Петербург.

Ранее стало известно, где россияне смогут дешевле всего отдохнуть весной. Самым бюджетным направлением по России станет «Золотое кольцо». Стоимость трехдневного автобусного тура, включая двухразовое питание и экскурсионную программу, обойдется в 30 тысяч рублей на двоих.