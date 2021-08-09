Названы самые популярные города для отдыха в России

Онлайн-сервис для организации путешествий OneTwoTrip перечислил самые популярные города для отдыха у россиян. В июле в топ-3 вошли Ставрополь, Геленджик, Астрахань. Об этом пишет издание «Газета.ру».

Ставропольский край ― регион богатый природными достопримечательностями: здесь есть прекрасные курорты с минеральной водой, живописные парки. Возрос и спрос на отдых в Краснодарском крае: Геленджиком и Анапой интересовались в июле больше, желая провести время именно на море, — заявила глава пресс-службы OneTwoTrip Елена Шелехова.

В списке популярных городов также оказались: Благовещенск (+43%), Ульяновск (+40%), Томск (+27%), Барнаул (+25%), Чебоксары (+20%), Ярославль (+19%) и Самара (+17%).

Ранее вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Дмитрий Горин сообщил, что с начала пандемии коронавируса в России вырос спрос на оздоровительный туризм. По его словам, в этом году особо популярен отдых на Байкале. Среди новинок пользуются спросом путёвки на Сахалин.