Названы самые необычные находки в московском метро

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Правоохранительные органы обязаны пресечь торговлю поддельными медицинскими документами, включая сертификаты о вакцинации от коронавируса. Долг каждого гражданина — не покупать фальшивые документы. Об этом спикер Госдумы Вячеслав Володин написал в своём Telegram-канале.

Он отметил, что «бизнесменов», которые рассчитывают разбогатеть на пандемии, ожидает наказание. Уже возбуждены уголовные дела, задержаны подозреваемые в изготовлении и торговле поддельными сертификатами о вакцинации, — рассказал парламентарий. Он добавил,...