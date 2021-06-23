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Названы самые необычные находки в московском метро

09:34, 24 июня 2021
Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

С начала года в столичном метро пассажиры забыли почти 8 тысяч вещей, из них вернулись к своим хозяевам 1,6 тысячи. Об этом «Москве 24» рассказали в пресс-службе метро.

Самыми необычными находками стали рога оленя, стоматологическая челюсть, напольный фен для парикмахерской, дорожный знак и даже головной убор священнослужителя.

Чаще всего пассажиры теряли телефоны, наушники, зонты, самокаты, а также шапки и перчатки.

Ранее эксперты рекомендовали подумать, прежде чем забирать себе вещи, которые кажутся брошенными. Как объяснили «Известиям» юристы, если вдруг у таких вещей объявится хозяин, то присвоение будет классифицировано как воровство.

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