Названы самые необычные находки в московском метро

С начала года в столичном метро пассажиры забыли почти 8 тысяч вещей, из них вернулись к своим хозяевам 1,6 тысячи. Об этом «Москве 24» рассказали в пресс-службе метро.
Самыми необычными находками
Чаще всего пассажиры теряли телефоны, наушники, зонты, самокаты, а также шапки и перчатки.
Ранее эксперты рекомендовали подумать, прежде чем забирать себе вещи, которые кажутся брошенными. Как объяснили «Известиям» юристы, если вдруг у таких вещей объявится хозяин, то присвоение будет классифицировано как воровство.