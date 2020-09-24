Названы самые наглые схемы обмана российских туристов в Абхазии

https://static.news.ru/photo/80df3a4a-fe6c-11ea-b431-fa163e074e61_660.jpg Фото: pixabay.com

Российские туристы, отдохнувшие в Абхазии, перечислили наиболее наглые способы «развода», которые используют гиды на экскурсиях.

Как сообщает «Sputnik Абхазия», нередко отдыхающих привозят в место назначения, а затем предлагают посетить другие интересные места, расположенные рядом, но за дополнительную плату.

Так, один из путешественников во время посещения озера Рица вместе с другими попутчиками «скинулся по 250 рублей», чтобы увидеть живописный вид со смотровой площадки.

Кроме того, зачастую экскурсантов обманом завозят попробовать «лучший мёд» или «самое вкусное вино», предлагая их приобрести по завышенным ценам.

Также во время поездки экскурсовод может внезапно объявить, что стоянка автобуса становится платной после 10 минут — более длительный осмотр вновь потребует дополнительных вложений.

Ранее NEWS.ru писал, что двукратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Алла Шишкина осталась недовольна своим отдыхом в Крыму.

По словам спортсменки, за одну неделю в отеле в Ялте, с учётом только одних завтраков, она заплатила 68 тысяч рублей. И это не считая перелёта. Сам номер был с «дешёвой и обшарпанной мебелью» и ремонтом «тяп-ляп». Из плюсов Шишкина назвала только «приличный спа и анимацию с приятными ребятами».