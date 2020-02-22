https://static.news.ru/photo/f95fc7c4-556a-11ea-8aae-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

На Масленицу приготовление блинов дороже всего обойдется на Чукотке, а дешевле всего — в Алтайском крае. Об этом сообщили эксперты IT-компании «Эвотор».

Отмечается, что при подсчете учитывался расход продуктов на килограмм блинов (около 20 штук), приготовленных по классическому рецепту: 0,5 литра молока, два стакана муки, два яйца, четыре столовые ложки сахара и две столовые ложки растительного масла.

Самые дорогие блины в этом году на Чукотке — 123 рубля, а самые дешевые в Алтайском крае — 45 рублей, — цитирует РИА Новости аналитиков.

При этом, в среднем по России себестоимость блинов, составила три рубля за одну штуку. «Эвотор» обработал чеки с 600 тысяч онлайн-касс.

Ранее NEWS.ru сообщил, что эксперты назвали лучшие места проведения Масленицы в России.