На Масленицу приготовление блинов дороже всего обойдется на Чукотке, а дешевле всего — в Алтайском крае. Об этом сообщили эксперты IT-компании «Эвотор».
Отмечается, что при подсчете учитывался расход продуктов на килограмм блинов (около 20 штук), приготовленных по классическому рецепту: 0,5 литра молока, два стакана муки, два яйца, четыре столовые ложки сахара и две столовые ложки растительного масла.
Самые дорогие блины в этом году на Чукотке — 123 рубля, а самые дешевые в Алтайском крае — 45 рублей, — цитирует РИА Новости аналитиков.
При этом, в среднем по России себестоимость блинов, составила три рубля за одну штуку. «Эвотор» обработал чеки с 600 тысяч онлайн-касс.
Ранее NEWS.ru сообщил, что эксперты назвали лучшие места проведения Масленицы в России.
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