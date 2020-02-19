Москва и Подмосковье возглавили рейтинг Ростуризма по масленичным гуляньям.
В России с 24 февраля по 1 марта будут проходить масленичные гулянья,
В этнографическом парке-музее «Этномир» (Калужская область) можно будет познакомиться с древними традициями весёлого праздника, проводить зиму, загадать желание. Гостей ждут заигрыши, молодецкие забавы, девичьи потехи, ярмарка и масленичные вечерки у костра.
В Ярославле пройдёт фестиваль «Яркая Масленица». Здесь можно будет посетить единственную в России резиденцию Государыни Масленицы, где находится её кабинет и хранятся наряды.
В Ленинградской области Масленица пройдет в заповеднике северных оленей «Лесная избушка». В Крыму 1 марта в интерактивном парке «Викинг» пройдет фестиваль «Румяная Масленица». Свои масленичные программы будут в Алтайском крае, Архангельской области, Пермском и Приморском краях.
Как писал NEWS.ru, депутат Госдумы Виктор Зубарев выступил с инициативой по введению «новогодних виз» для иностранцев в России. По словам парламентария, они помогут упростить въезд для иностранцев и увеличат число туристов на праздники.
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