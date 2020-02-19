https://static.news.ru/photo/a317d932-5318-11ea-95d0-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Москва и Подмосковье возглавили рейтинг Ростуризма по масленичным гуляньям.

В России с 24 февраля по 1 марта будут проходить масленичные гулянья, сообщает РИА Новости. В Москве в это время будут работать около 30 площадок. В подмосковных Красногорске, Коломне, Одинцово и Солнечногорске обещают самые масштабные празднования в области.

В этнографическом парке-музее «Этномир» (Калужская область) можно будет познакомиться с древними традициями весёлого праздника, проводить зиму, загадать желание. Гостей ждут заигрыши, молодецкие забавы, девичьи потехи, ярмарка и масленичные вечерки у костра.

В Ярославле пройдёт фестиваль «Яркая Масленица». Здесь можно будет посетить единственную в России резиденцию Государыни Масленицы, где находится её кабинет и хранятся наряды.

В Ленинградской области Масленица пройдет в заповеднике северных оленей «Лесная избушка». В Крыму 1 марта в интерактивном парке «Викинг» пройдет фестиваль «Румяная Масленица». Свои масленичные программы будут в Алтайском крае, Архангельской области, Пермском и Приморском краях.

Как писал NEWS.ru, депутат Госдумы Виктор Зубарев выступил с инициативой по введению «новогодних виз» для иностранцев в России. По словам парламентария, они помогут упростить въезд для иностранцев и увеличат число туристов на праздники.