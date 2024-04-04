Названы регионы, на которые ВСУ могут напасть после Белгородской области Военэксперт Матвийчук: ВСУ могут попытаться напасть на Курскую область

Фото: МО Украины

Военный эксперт Анатолий Матвийчук предположил в разговоре с NEWS.ru, что ВСУ попробуют прорваться на территории Курской и Брянской областей. Он не исключил, что украинские военные силой заставляют жителей приграничных регионов Украины помогать им.

Предположу, что ВСУ могут попытаться прорваться после разгрома на границе Белгородской области в Курскую или Брянскую области. Самое страшное — украинцы десятилетиями общались, дружили с россиянами в приграничных регионах, но ВСУ заставляют украинцев помогать им. Местные, может, и хотели бы прогнать ВСУ, но у них нет оружия, — считает Матвийчук.

Ранее военный эксперт рассказал, что ВСУ выпускают харьковчан, чтобы те в случае успеха ВС РФ на этом направлении не перешли на сторону России. По его словам, харьковчане едут в Кировоградскую и Киевскую области, а также в западные регионы республики.

Подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко также отмечал, что вокруг Харькова создается буферная зона безопасности, огораживающая город от пророссийски настроенных граждан. По его данным, в ряд населенных пунктов области прибывают представители военизированных радикальных движений.

Мэр Харькова Игорь Терехов 22 марта заявил, что город полностью обесточен. По его словам, централизованное водоснабжение и отопление почти не работали, а светофоры на улицах отключились. Электрический транспорт, днем ранее курсировавший по улицам Харькова, остановился.