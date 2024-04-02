Стало известно, почему ВСУ не мешают харьковчанам уезжать из города Матвийчук: ВСУ выпускают харьковчан, чтобы те не перешли на сторону ВС РФ

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ВСУ выпускают харьковчан, чтобы те в случае успеха России на этом направлении не перешли на сторону ВС РФ, заявил военный эксперт Анатолий Матвийчук. По его словам, харьковчане едут или их вывозят в Кировоградскую и Киевскую области, или на Западную Украину.

Предположу, что ВСУ не препятствует бегству мирных граждан их Харькова, так как опасаются, что среди местных жителей очень много пророссийски настроенных людей, которые, в случае наступления ВС России, могут превратиться, фактически, в еще одну армию, которая будет действовать на стороне РФ. Скорее всего, харьковчане едут или их вывозят в Кировоградскую область, Киевскую область, а может сразу на Западную Украину, — заявил он.

Мэр Харькова Игорь Терехов 22 марта заявил, что город полностью обесточен. По его словам, централизованное водоснабжение и отопление почти не работают, а светофоры на улицах отключены. Электрический транспорт, днем ранее курсировавший по улицам Харькова, остановился.

Руководитель аналитического центра «Независимого топливного союза» экономист Григорий Баженов заявил, что отключение электричества в Харькове может привести к продовольственному кризису. Он подчеркнул, что подобное явление характерно для любого обесточенного города. Кроме того, отключение света может значительно снизить производственные возможности харьковских предприятий.