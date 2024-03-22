Мэр Харькова сообщил, что город полностью обесточен

Фото: t.me/dsns_telegram

Харьков остался полностью без электроснабжения, сообщил мэр города Игорь Терехов. По его словам, почти не работает централизованное водоснабжение и отопление, светофоры на улицах отключены, остановился электрический транспорт.

Терехов рассказал, что бригады экстренных служб работают по всему городу, открыты «пункты несокрушимости» и пункты бесплатного горячего питания, чтобы людям было где зарядить телефон и согреться. В городе начала работать единая горячая линия, телефоны экстренных служб отключены.

Ранее глава энергокомпании «Укрэнерго» Вадим Кудрицкий заявил, что энергосистема страны подверглась самой мощной атаке за все время СВО. По его словам, повреждены энергетические объекты сразу в нескольких областях. Особенно «досталось городу Харькову, где масштаб повреждений больше, чем в других регионах», подчеркнул он.

Компания «Украинские железные дороги» («Укрзализныця») сообщила о возникновении перебоев в движении поездов после ночных взрывов в Харьковской области. Обесточено несколько участков на территории региона. В компании отметили, что применяются резервные схемы питания. Временно движение всех поездов, в том числе скоростных, осуществляется при помощи тепловозов.