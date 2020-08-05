Названы регионы, где у чиновников самые большие зарплаты

https://static.news.ru/photo/fd70b1c2-d7b3-11ea-9b6d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press

Московские и петербургские госслужащие получают наиболее высокие зарплаты в России, а саратовские и ульяновские — самые низкие.

Об этом говорят результаты исследования, проведённого аналитическим центром «Авито Работа» с 27 по 30 июля. Согласно им, число вакансий на государственной службе за второй квартал 2020 года выросло на 20%, за год — на 43%. Общее число вакансий в России за второй квартал текущего года увеличилось только на 6%. При этом оно остаётся ниже, чем в прошлом году на 4%.

Наибольшее количество вакансий на госслужбу размещено в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Ростове-на-Дону и Екатеринбурге. При этом самый быстрый рост отмечен в Омске (+450% за год), Екатеринбурге (+125%), Барнауле и Тольятти (по +100%).

На сегодняшний день средняя зарплата чиновников в РФ составляет 35 тыс. рублей. По итогам второго квартала 2020 года она выросла на 2%, за год — на 9%. При этом средняя зарплата по всем профессиям составляет 41,5 тысячи рублей. Ее рост по итогам квартала составил 7%, а за год — 10%.

Самые высокие зарплаты получают чиновники в Москве — 50 тыс. рублей, Санкт-Петербурге — 41,5 тыс. рублей и Барнауле — 40 тыс. рублей. Наиболее низкие зарплаты у госслужащих в Воронеже — 24,2 тыс. рублей, Саратове — 23,9 тыс. рублей, Ульяновске — 23,8 тыс. рублей, передаёт РИА Новости.

Ранее NEWS.ru писал о том, что должностные оклады сотрудников федеральных государственных органов с 1 октября 2020 года будут увеличены в 1,03 раза.