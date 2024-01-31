Названы пять шагов для быстрого переключения на режим правильного питания Диетолог Мещерякова: реальные цели помогут быстро перейти на правильное питание

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Быстро и безопасно переключиться на режим здорового питания помогут реальные цели, распределение пищевой нагрузки, контроль за объемами съеденного, отсутствие периодов голодания и исключение вредной еды, рассказала в интервью «Известиям» врач-диетолог, эксперт в области здорового питания сервиса Level Kitchen Татьяна Мещерякова. По ее словам, следует придерживаться норм, рекомендованных для безопасного снижения веса: 3–4 кг за месяц.

Такая динамика не поставит под угрозу здоровье и функционирование ключевых жизнеобеспечивающих систем: иммунной, эндокринной, нервной и других. Не гонитесь за итоговыми цифрами на весах, цените даже небольшие изменения веса — это уже положительная динамика, которая приведет вас к желаемому результату, — сказала эксперт.

Кроме того, она посоветовала корректировать режим питания и распределять пищевую нагрузку в течение дня: 25–30% съеденного должно приходиться на утро, 30–40% — на дневной прием, 30–35% — на вечер. Поздним вечером и ночью есть не рекомендуется. Необходимо регулярно употреблять еду, богатую белком (незаменимыми аминокислотами), полезными жирами, сложными углеводами, витаминами и минералами. Эксперт напомнила и о важности соблюдения питьевого режима — по ее словам, рекомендуется пить 30 мл чистой воды на 1 кг веса в сутки. Также необходимо контролировать объем съеденного и сам процесс еды. За прием не нужно съедать больше 300–500 г.

Однако часто неосознанно человек съедает больше, что, безусловно, приводит к перееданию и, как результат, к увеличению веса. Завтрак, обед или ужин должны размещаться в объеме одной тарелки, где должно быть место свежим овощам, гарниру и белковому блюду. Важно тщательно пережевывать пищу, сосредоточив внимание на еде, а не на новостях или разговорах, — добавила Мещерякова.

Еще одним шагом к правильному питанию станет исключение вредных продуктов, указала врач. Речь идет о газировке, энергетиках, пакетированных соках, полуфабрикатах и соусах с длительным сроком годности, сладостях с добавлением сахара и муки высшего сорта. Также Мещерякова посоветовала избегать длительных периодов голодания и затяжных монодиет.

Ранее генетик Алина Левина рассказала, что защитить иммунитет помогут продукты, богатые омега-3 полиненасыщенными жирными кислотами. Она пояснила, что эти продукты полезны для профилактики вирусных заболеваний, улучшают кровообращение и поддерживают работу мозга. К ним относятся рыбий жир, печень трески, моллюски и водоросли.