Названы пять пищевых добавок для поддержания уровня кровяного давления

Для поддержания артериального давления в норме человеку необходимо поступление калия, магния, фолиевой кислоты, коэнзима Q10 и пищевых волокон. Pravda.Ru опубликовала список продуктов , в которых содержатся эти добавки.

Если ваш обычный рацион в основном состоит из высокообработанных продуктов, то вы можете не получать минералы и другие питательные вещества, необходимые для управления кровяным давлением. Если это так, вы рискуете, что повышенное артериальное давление приведёт к серьёзным проблемам со здоровьем, — говорится в сообщении.

Так, калий, который поддерживает функцию мышц и расслабляет стенки кровеносных сосудов, можно найти в шпинате, абрикосах и грибах.

Магний необходим для более чем 300 биохимических реакций в организме, таких как контроль кровяного давления и здоровая работа мышц и нервов. Он содержится в листовых овощах, цельных зёрнах и бобовых.

Пищевые волокна также можно получить из фруктов, овощей, бобов и семян.

Фолиевая кислота снижает уровень кровяного давления, помогая кровеносным сосудам расслабиться. Она содержится в большом количестве овощей и фасоли.

Кoэнзим Q10 вырабатывается организмом. Орехи, мясо птицы, говядина и жирная рыба помогут повысить его содержание.

Ранее гастроэнтеролог и диетолог Нурия Дианова предупредила, что к использованию полуфабрикатов нужно подходить с осторожностью, потому что некоторые из них вредны для здоровья.