Названы продукты, с которыми нельзя сочетать молоко Диетолог Соломатина: сочетание молока с рыбой или мучными изделиями может вызвать диарею

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В молоке содержится белок, который плохо сочетается с какими-либо продуктами, поэтому лучше его пить отдельно от всего, рассказала в беседе с «Москвой 24» врач-диетолог Елена Соломатина. По ее словам, одновременное употребление молока с овощами, рыбой и мучными изделиями может вызвать желудочно-кишечные проблемы и диарею.

В молоке есть белок, который в целом не очень хорошо с чем-либо сочетается. <...> Люди очень любят пить молоко с белой булкой. Но метеоризм, диспепсия в этом случае очень многим обеспечены, — отметила медик.

Соломатина подчеркнула, что лучше ничего не запивать молоком, за исключением ягод. Главное — выбирать ягоды не кислых видов, чтобы молоко не свернулось. Также она посоветовала варить на молоке каши.

Ранее Соломатина назвала подходящее любому человеку молоко. По ее словам, совсем жирный продукт брать не стоит, поскольку среднестатистическому жителю подойдет напиток от 2,5% до 3,5% жирности. При этом она призвала при покупке быть внимательным, иначе возникает риск купить «кота в мешке» и навредить своему здоровью.