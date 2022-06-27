Названы продукты, которые опасно греть в микроволновке Диетолог Соломатина назвала продукты, которые опасно греть в микроволновке

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Диетолог Елена Соломатина заявила URA.RU, что вещества, которые содержатся в свекле, редисе, сельдерее, после разогрева в микроволновке могут повреждать нервную систему, почки, а также вызывать отравление и гибель плода при беременности. Эксперт добавила, что не следует разогревать рис, макароны, картофель и ферментированные продукты в микроволновке. По её словам в картофеле содержится соланин, который превращается в яд после разогрева.

Соланин, который есть в картофеле и баклажанах, становится более активным и фактически превращается в яд, если его разогреть. Нитраты, которые содержатся в свекле, моркови, редисе, сельдерее, при нагреве переходят в нитрозамины. А это уже канцерогенное вещество, — рассказала Соломатина.

Специалист добавила, что нагрев уничтожит полезные бактерии в кисломолочных продуктах. По её словам, рис и макароны нельзя разогревать в микроволновке, так как в них размножается патогенная микрофлора, которая может привести в отравлению.

Врач-диетолог Евгений Арзамасцев ранее заявил, что молодые початки кукурузы могут улучшить состояние кожи. По словам эксперта, в молодой кукурузе много кремния, который положительно воздействует на кожу, ногти и волосы. Он добавил, что в продукте также содержится большое количество витаминов группы В, которые важны тем, кто придерживается вегетарианства.