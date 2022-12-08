Названы признаки опасного кашля Терапевт Романенко: изменение характера кашля свидетельствует о появлении осложнений

Фото: Shutterstock

Появление необычной мокроты во время кашля, а также наличие в ней крови говорит об ухудшении состояния, вплоть до развития туберкулеза, рассказала «Москве 24» врач-терапевт Татьяна Романенко. Она пояснила: должна насторожить ситуация, когда человек уже начал выздоравливать, но неожиданно кашель усиливается и меняет свой характер. Такие признаки могут указывать на появление осложнений и присоединение бактериальной инфекции.

Всегда настораживает появление необычной мокроты. То есть была светлая мокрота, а тут появляется какой-то резкий зловонный запах, меняется ее цвет, она становится зеленая, желтая. Все это признак присоединения бактериальной инфекции, — отметила врач.

По словам Романенко, опасным является и кашель с кровью. Иногда это может свидетельствовать о заболевании туберкулезом. Кроме того, такой кашель может быть связан и с нарушением свертывающей системы крови, речь также может идти и об онкологии, добавила медик.

Гендиректор Медицинского центра иммунокоррекции им. Р. Н. Ходановой врач-терапевт высшей квалификации Людмила Лапа ранее заявила, что щекотание в горле и кашель — первые признаки развития пневмонии при гриппе. По ее словам, при воспалении легких из-за коронавируса наблюдаются другие симптомы.