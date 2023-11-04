Названы причины роста популярности китайского и японского языков в России Переводчик Воропаев: интерес россиян к восточным языкам растет из-за политики РФ

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Нет ничего странного в том, что в России резко вырос интерес к китайскому и японскому языкам, заявил в разговоре с NEWS.ru кандидат филологических наук и переводчик с китайского языка Николай Воропаев. По его словам, дело в том, что Москва в последние годы активно налаживает сотрудничество со странами Азии.

Еще с 2000-го отношения с Китаем набирают обороты. КНР — понятно, но и другими странами Востока в РФ всегда интересовались — Южной Кореей, Вьетнамом, Японией, хотя с Японией у нас мирного договора нет, но, думаю, в будущем все наладится, — объяснил научный сотрудник отдела языков Восточной и Юго-Восточной Азии Института языкознания РАН.

Воропаев отметил, что Россия нацелена на развитие отношений со странами Юго-Восточной Азии и Ближнего Востока, и сегодня большинство дружественных стран находятся в восточном регионе. По его словам, по этой причине многие родители ориентируют своих детей на изучение китайского языка.

Это и стимулирует спрос: родители покупают пособия для детей, сами школьники покупают. Издательств много, вариантов пособий, разного качества, но это очень хорошо, — пояснил эксперт.

Переводчик добавил, что в этом вопросе важен баланс. Вспоминая собственный опыт изучения китайского языка, он признался, что в конце 80-х — начале 90-х в СССР не мог найти учебников и книг на китайском языке.

Невозможно было понять, что за иероглиф, что означает, как его понять. Тогда у меня даже фобия возникла, что китайский невозможно нормальному человеку изучать, — поделился он.

Воропаев рассказал, что в студенческие годы сам планировал изучать на факультете иностранных языков английский и французский языки, но в приемной комиссии его переубедили, рассказав о перспективах изучения китайского. По его словам, в те годы Москва активно сотрудничала с Пекином по приграничной торговле и переводчики с китайского были крайне востребованы.

Возможно, интерес к английскому и не упал, пособий всегда много. Просто сейчас полно курсов в Сети. Сейчас развивается и Камбоджа, и Вьетнам, и Таиланд. Вьетнамский очень сложнее, сложнее китайского, хотя там иероглифов нет, — заключил эксперт.

Ранее финансовый аналитик Александр Разуваев сообщил NEWS.ru, что Китай все больше ведет себя как геополитический центр, продвигая юань в качестве резервной валюты. По его словам, показатель иностранных инвестиций в Китай в третьем квартале впервые стал отрицательным из-за оттока в США в связи с более высокой ставкой.