Названы причины, по которым программисты намерены покидать Россию

Программисты могут хотеть уехать из России из-за проблем с дальнейшим заработком и неприятия агрессии, сообщил СЕО компании «Сиксхэндс» Георгий Крайчик изданию АБН. Финансовые сложности спрогнозировать пока сложно, но многие сотрудники работают на зарубежные рынки, отметил он.

Если говорить про вторую часть, программисты, IT-специалисты не приемлют любые формы агрессии. Поэтому социальный аспект их деятельности важен, — сказал Крайчик.

Тем же, кто решится на переезд и работает на российские компании, придётся решать вопрос с оплатой, добавил он. Например, из-за ограничений работы Mastercard у сотрудника могут возникнуть проблемы с тем, чтобы воспользоваться деньгами за границей.

По данным «Коммерсанта», около пяти тысяч сотрудников российских IT-компаний готовятся покинуть страну из-за военной операции на Украине. Эмигрировать они намерены в Турцию, Грузию, на Кипр, в Черногорию, Литву и США.

Ранее профессор кафедры демографии МГУ Ольга Воробьёва спрогнозировала волну эмиграции из России в полтора-два раза выше, чем до пандемии COVID-19. По её мнению, некоторые россияне оценивают ситуацию в стране как «кошмарную» и это толкает их бежать из РФ. Проблема в том, что уезжает молодое и образованное население.