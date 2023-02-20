Названы причины падения спроса на говядину в России Гендиректор ООО «ПРОФ ФУДС» Вересов назвал плохое качество причиной падения спроса на говядину

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Спрос на говядину в России в 2022 году снизился из-за плохого качества продукта, считает генеральный директор ООО «ПРОФ ФУДС» Антон Вересов. Эксперт отметил, что первые два месяца прошлого года еще удавалось производить говядину надлежащего качества, после чего оно начало ухудшаться, из-за чего рынок ушел в импорт, сообщает ФБА «Экономика сегодня».

Проблема российской говядины в том, что она уступает по качеству. Первые два месяца после начала событий игроки поддерживали качество, но затем оно начало плавать и ухудшаться, после чего рынку пришлось уйти в импорт, — пояснил Вересов.

По словам эксперта, на Западе существуют технологии, которые позволяют производить качественную обработку говядины. Вересов отметил, что эталонный продукт не должен растекаться перед приготовлением. Пока в России не появятся технологии, которые позволят качественно обрабатывать говядину, ситуация не изменится. Кроме того, по словам Вересова, цены на этот вид мяса российского производства выше, чем на импорт.

Мы не можем удовлетворить внутренние потребности рынка по говядине за счет фермерских хозяйств, пусть и все этого хотим. Зато в России нет проблем по свинине и курице, причем как по качеству, так и по количеству, — уточнил эксперт.

Кроме того, в этом году рост поголовья произошел только в Южном и Северо-Кавказском федеральных округах, в других регионах по данному показателю наблюдается спад. По словам эксперта, в связи с этим крупные производства не могут обеспечить потребности мясопереработки. Проблему может решить только повышение качества продукции и созданием стимулов, которые поддержат производства.

Ранее стало известно, что в 2022 году потребление мяса достигло рекордного показателя — 79 кг на одного человека в год. Сильнее всего выросло потребление свинины.