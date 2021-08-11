​Названы причины провала антиалкогольных кампаний в США и России

Алкоголь опасен для здоровья, но несмотря на это, он продаётся в магазинах. На вопрос, почему так происходит, попытались ответить журналисты Pravda.Ru.

По их словам, чрезмерное увлечение спиртным ведёт к онкозаболеваниям и ранней смерти. Его польза сомнительна, но в двух крупнейших странах мира его не запрещают. Около двух третей взрослого населения США употребляют алкогольные напитки. Из-за алкоголя в стране ежегодно происходит около 95 тысяч смертей, и это число растёт. Но его продолжают продавать легально, поскольку эксперимент с запретом привёл к худшим последствиям, считают журналисты издания.

В 1920 году, после принятия 18-й поправки к Конституции США, федеральное правительство запретило производство, доставку и продажу алкогольных напитков. Но при этом расцвела незаконная торговля спиртным и активизировалась мафия. Национальный запрет на алкоголь закончился в 1933 году с принятием 21-й поправки. Некоторые штаты продолжали запрещать спиртное десятилетиями, и по сей день действуют многие местные ограничения.

Нечто подобное произошло во времена первого президента СССР Михаила Горбачёва, в 1980-е годы. Цена на водку взлетела в два раза, купить алкоголь можно было только с 14:00 до 19:00 в специальных магазинах. Однако пить меньше не стали. Лучше жить начали самогонщики — варить брагу научились почти все.

Ранее российский телеведущий Александр Гордон, охарактеризовавший себя как «мрачного алкоголика», признался, что по врачебным меркам он страдает от этого недуга. По словам журналиста, он действительно в какой-то степени зависим от спиртного, однако при этом Гордон отмечает, что всегда может контролировать количество потребляемых им горячительных напитков.