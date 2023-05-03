Названы причины «фактического начала» контрнаступления Украины Военэксперт Перенджиев: заявления замглавы Херсонского облсовета о контрнаступлении — информационная игра

Фото: МО Украины

Замглавы подконтрольного Киеву Херсонского облсовета Юрий Соболевский не уполномочен говорить о начале контрнаступления ВСУ, его выступление похоже на зондирование реакции Запада и России, рассказал NEWS.ru доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Плеханова Александр Перенджиев. По его словам, заявление чиновника также может быть «публичным отчетом перед Западом».

Соболевский не уполномочен говорить о наступлении, он не военный и не высшее руководство Украины. Речь идет о публичной отчетности о действиях страны перед Западом. Последний давит на Киев для скорейшего начала наступления, так как Украине якобы уже передали все необходимое оружие и технику, поделили все деньги, а присвоить их нельзя. Вот на Украине и пытаются как-то обозначить начало наступления, — подчеркнул военный эксперт.

По мнению собеседника, если наступление в буквальном смысле ВСУ начать не способны, то Киев выдаст за него любые действия для оправдания поставок вооружения и финансовой помощи со стороны западных стран. Заявления о контрнаступлении, по его словам, могут также быть скрытым зондированием мнения на Западе и в России или информационной игрой для западной и российской элит.

Ранее Соболевский заявил CNN, что действия ВСУ на южном направлении можно квалифицировать как начало украинского контрнаступления. По его словам, никакой конкретно объявленной даты начала атаки уже не будет.