Названы причины боли в спине у пожилых Врач Кондрахин: боли в спине у пожилых могут быть признаками мочекаменной болезни

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Боли в спине у пожилых людей могут быть признаками ряда серьезных заболеваний, в том числе и мочекаменной болезни, рассказал «Москве 24» врач-терапевт кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин. Как пояснил медик, боль в пояснице вызывает движение камней, такие же симптомы могут быть и при воспалении почек — пиелонефрите.

При мочекаменной болезни, когда камень двигается, могут возникать болевые ощущения в пояснице. Пиелонефрит — воспаление почек — тоже может давать такую картину, — рассказал врач.

По словам Кондрахина, у пожилых людей также часто происходят дегенеративные изменения межпозвоночных дисков, когда позвонки трутся друг о друга, вызывая в спине боль. Болезненные ощущения могут появиться и как следствие неправильного поднятия тяжестей, которое приводит к спазму мышц. Помогут в таких случаях разогревающие мази на основе вытяжки из жгучего перца. Однако поскольку боли в пояснице могут быть связаны с патологией внутренних органов, врач рекомендует не заниматься самолечением, а обращаться за помощью к специалистам.

Ранее диетолог Евгений Арзамасцев посоветовал пожилым людям пить до двух литров воды в день. По его словам, это необходимо для улучшения работы сердца и всего организма в целом. Эксперт также посоветовал пожилым употреблять некрепкий зеленый чай. Этот напиток богат антиоксидантами, положительно влияющими на работу сердца. Кроме того, зеленый чай содержит много витаминов, микроэлементов и калия.