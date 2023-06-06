Названы последствия употребления хлеба на ночь Диетолог Соломатина: употребление хлеба на ночь может спровоцировать набор лишнего веса

Фото: Сергей Петров / NEWS.ru

Врач-диетолог Елена Соломатина рассказала «Москве 24», что перед сном нежелательно употреблять хлеб, так как это может спровоцировать набор лишнего веса. Эксперт также предостерегла от употребления цельнозернового хлеба перед сном, так как неизрасходованная энергия будет откладываться в жир. Специалист посоветовала употреблять хлебные изделия утром и в обед.

Конечно, хлеб желательно не есть вечером, а тем более на ночь, поскольку с этим продуктом мы получаем углеводы — энергию, которую надо расходовать. Ночью мы не активны, потому что спим. Если энергия не расходуется, она будет откладываться в жир. И мы будем набирать вес, — сказала Соломатина.

По ее словам, при употреблении хлеба днем, организм успевает потратить полученные калории.

Нутрициолог Елена Свиридова ранее рассказала, что прогулки, горячая ванна и разговоры с близкими могут помочь избавиться от эмоционального переедания. Эксперт пояснила, что на фоне проблем и стресса человек может начать «заедать» свои эмоции с помощью приемов пищи. Она предупредила, что такое переедание называется психологическим и с ним «крайне сложно справиться самостоятельно». По ее словам, для избавления от этой вредной привычки может помочь проработка негативных эмоций, которые вызывают чувство голода.