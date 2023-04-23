Названы последствия резкого снижения цен на продукты Экономист Лебединская: резкое снижение цен на продукты негативно отразится на экономике

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Экономист Ольга Лебединская рассказала ПРАЙМ, что резкое снижение цен на продукты приведет к росту экспорта и снижению импорта, так как он перестанет приносить прибыль. Эксперт отметила, что это негативно отразится на экономике России. По ее словам, качество отечественных производителей резко ухудшится из-за отсутствия конкуренции.

В условиях негибких цен резкое замедление инфляции может привести к увеличению фактической безработицы, сворачиванию программ госсубсидирования отдельных секторов экономики, повышению кредитных ставок или избыточному усилению курса национальной валюты, — сказала Лебединская.

Она добавила, что плохое качество отечественной продукции приведет к снижению импорта, а это в свою очередь приведет к снижению доходов производителей и впоследствии государства.

Ранее стало известно, что жевательная резинка оказалась самым подорожавшим за год санкций продуктом в России. Цены на нее в магазинах установили десятилетний рекорд: в марте 2023 года упаковка стоила в среднем 39 рублей, что на 22% больше, чем в марте прошлого года (32 рубля). Причиной этого стал запрет на ввоз в Россию резиновой основы, необходимой для производства, а также подорожание упаковки.