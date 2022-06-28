Названы популярные у молодых россиян военные специальности

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Желающие связать свою жизнь с военной профессией чаще хотят быть лётчиками и штурманами, десантниками, разведчиками, мотострелками и танкистами, сообщила «Парламентская газета» со ссылкой на департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ. Кроме того, усилился интерес к профессии военного моряка, популярны инженерные специальности.

В список самых востребованных военных учебных заведений входят командные вузы Сухопутных войск и Рязанское высшее воздушно-десантное командное училище. Один из его самых известных выпускников генерал-полковник Владимир Шаманов рассказал, почему молодые люди хотят попасть в ВДВ.

В советское время был создан ряд фильмов, в которых пропагандировалась служба в воздушно-десантных войсках. И картины эти остаются популярными до сих пор, — объяснил он.

Кроме того, привлекает возможность преодолеть себя и элитный статус десантника.

Ранее правозащитники предупредили о полицейских рейдах по поиску призывников. Как рассказал NEWS.ru сотрудник некоммерческой организации «Школа призывника» Алексей Табалов, военкоматы и полиция начали выявлять призывников, которые ещё не получили повестки. В Москве, по словам правозащитника, уже известны случаи, когда полицейские приходили за молодыми людьми к ним домой.