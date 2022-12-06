Названы помогающие уснуть травы Врач Лазуренко посоветовала перед сном пить настои из ромашки, мелиссы и мяты

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Улучшить засыпание помогут травяные сборы из ромашки, мелиссы и мяты, рассказала «Москве 24» врач-диетолог, эндокринолог Наталья Лазуренко. Она посоветовала пить настои около 19-20 часов вечера, чтобы успокоить свою нервную систему после тяжелого рабочего дня.

Это может быть ромашка, мелисса, мята. Такие травы оказывают расслабляющее действие на организм и на центральную нервную систему, помогают успокоиться как раз для того, чтобы организм отдыхал, — отметила она.

По ее словам, просто попить травки для полноценного сна будет недостаточно, нужно еще отключить все гаджеты и телевизор и посвятить время общению с близкими или принять водные процедуры.

Лазуренко напомнила, что некоторые травы могут вызвать аллергическую реакцию, поэтому вводить их нужно постепенно, наблюдая за реакцией своего организма.

Врач-сомнолог Светлана Вострухова ранее рассказала, что длительная бессонница очень опасна, поскольку может спровоцировать снижение памяти, иммунитета, а также развитие депрессии, болезней крови и щитовидной железы. В случае полного отсутствия сна в течение 3–5 суток у человека начинаются галлюцинации, а если сна нет более 10 дней, то может наступить смерть.