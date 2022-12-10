Названы польза и вред граната Нутрициолог Брыкин заявил, что гранат полезен противовоспалительными свойствами

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Нутрициолог Антон Брыкин рассказал «Известиям», что гранат обладает противовоспалительными, обезболивающими и другими полезными свойствами. Эксперт при этом предупредил, что людям при гастрите и язве желудка следует ограничивать потребление этого фрукта. По его словам, фрукт содержит большое количество антиоксидантов, а также витамины С, А, группы B, а также калий и марганец.

Гранатовый сок полезен мягким мочегонным, желчегонным, противовоспалительным, антисептическим и обезболивающим свойствами. В концентрированном виде пить его противопоказано, особенно при гастрите и язве желудка, — сказал Брыкин.

Специалист предупредил, что гранатовый сок нельзя смешивать с некоторыми лекарствами, понижающими уровень холестерина. Он также развеял миф о том, что, потребляя лишь гранатовый сок, человек способен повысить уровень гемоглобина. Брыкин пояснил, что для получения нужного количества железа от граната, его нужно будет пить литрами, что очень опасно для уровня сахара в крови.

Врач-эндокринолог Ольга Нечаева ранее рассказала, что организм человека не приспособлен для пассивного образа жизни и вредной пищи. Эксперт пояснила, что человеческий организм «спроектирован» под длительное движение, в противном случае механизм усвоения пищи и обмена веществ «ломается». Она добавила, что люди в попытке понять, что не так с телом, начинают сдавать дорогостоящие анализы на гормоны.